كوادر تمريضية: الدولة وفرت الدعم والمساندة لخط الدفاع الأول وحمايته

المصدر: متابعة – أسامة أحمد، عصام الدين عوض

أكدت عاملات في الحقل الطبي ومجال التمريض، اهتمام وحرص الدولة على توفير كل أوجه الدعم والحماية للعاملين في خط الدفاع الأول من أجل أداء واجبهم في الذود عن صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وأدوات الحماية الشخصية واتباع أنظمة حديثة في برامج العمل تسهم في استمرار العمل بصورة مميزة لتوفير الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية.

لافتات إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتمريض يأتي هذا العام والعالم يدخل للعام الثاني على التوالي في مواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود من أجل تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

دور مهم

وأكدت روضة الهاملي ممرضة بمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الشارقة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض يعد مناسبة طيبة نستذكر فيها ما يقوم به الممرضون والممرضات من مهام إنسانية تخفف من آلام ومعاناة المرضى، مبينة أن الممرضين والممرضات يلعبون دوراً مهماً ورائداً وحيوياً في تقديم العلاج والرعاية اللازمة للمرضى ومتابعة حالاتهم بصورة علمية من خلال التقييم المرحلي..

وتوفير التثقيف الصحي اللازم لتلافي المشاكل الصحية المستقبلية، موضحة أن الاحتفال بتلك المناسبة يقام سنوياً تكريماً لجهود ومساهمة العاملين في قطاع التمريض لتوفير وتعزيز العناية والرعاية الصحية حول العالم.

وأضافت أن القيادة الرشيدة للدولة دائماً ما تهتم بالمواطنين وتيسر لهم الأمور وتشجعهم وتحفزهم، وأن شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للممرضين والممرضات، وتثمين دورهم خلال الفترة الماضية باعتبارهم خط الدفاع الأول لجائحة كورونا خير دليل على ذلك، مبينة أن ذلك يعتبر تقديراً عالياً من سموه للممرضين والممرضات للدور الذي يقومون به - خصوصاً - في تلك الفترة ما يدفعهم ويحفزهم للمزيد من العمل ويشحذ من هممهم.

سلامة

من جانبها، قالت جيهان سالم مرزوق، مساعد المدير العام للشؤون التمريضية لرعاية الصحة الأولية بمنطقة عجمان الطبية: نحمد الله أن الكادر التمريضي في الدولة يجد كل اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة، وذلك تقديراً لدوره في خدمة صحة وسلامة المجتمع.

وذكرت بأن الكادر التمريضي يجد الآن كل تقدير وامتنان خلال الجائحة نسبة للدور والمساهمة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الناس وحمايتهم.

وأعربت عن فخرها بالعمل في خط الدفاع الأول من أجل صحة وسلامة أفراد المجتمع والتصدي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن الكادر التمريضي في الدولة يجد كل اهتمام ورعاية لأداء المهام الموكلة إليه للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، كما تم توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى توفير أدوات الحماية والملابس الخاصة لعدم انتشار العدوى، مؤكدة أن الدولة تعمل جاهدة لحماية صحة العاملين في خط الدفاع الأول.

وأشارت إلى أن الكادر التمريضي عالمياً أصبح يجد اهتماماً كبيراً من المجتمعات نسبة للدور الكبير الذي يقوم به إلى جانب الأطقم الطبية والفنية في مواجهة الأزمة العالمية ووباء فيروس كورونا المستجد، والعمل لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى دوره في مجال نشر التوعية والتثقيف الصحي في المجمع.

تقدير

بدورها، أشارت موزة راشد الزحمي، نائب رئيس هيئة التمريض بمنطقة عجمان الطبية، إلى أهمية الاحتفاء بمهنة التمريض، وذلك تقديراً وعرفاناً للعاملين في خط الدفاع الأول من كوادر التمريض والفنية التي تعمل من أجل صحة وسلامة المجتمع، مؤكدة أن العالم أجمع يقدم الشكر والعرفان للعاملين في الحقل الطبي نسبة للدور الذي يقومون به منذ بداية الجائحة العالمية في محاربة الوباء.

دور فاعل

أكدت منى خلف ممرضة بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء لتسليط الضوء على أهمية التمريض ودوره الفاعل في رحلة علاج المرضى وتخفيف آلامهم ومعاناتهم. وأضافت أن من أبرز التحديات التي واجهتها كـممرضة هي الوصول لمرحلة الاتزان النفسي في ظل ظروف الأزمة التي أحيطت بنا، فتجاوزتها بالاستمرار في العمل مع الحفاظ على مستوى الشغف ذاته.

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