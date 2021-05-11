«مبادلة» تقدم برامج لرفع مستوى معايير التمريض واستقطاب المواطنين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تقدم مبادلة للرعاية الصحية برامج للتدريب المتخصص بهدف رفع مستوى معايير التمريض في دولة الإمارات واستقطاب المواطنين الموهوبين للعمل في هذه المهنة دعماً لتطوير استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض: إن طاقم التمريض ذا المهارات العالية يمثل دعامة أساسية لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على «الدور الرئيس الذي تلعبه طواقم التمريض الماهرة المتفانية ونأمل أن يؤدي هذا إلى رفع مكانة التمريض مهنة مرموقة».

وأضاف: «تماشياً مع رسالة أبوظبي ودولة الإمارات المتمثلة بالحفاظ على قطاع رعاية صحية قوي ومستدام فإن التوطين في مجال الرعاية الصحية يمثل أولوية رئيسة لدى مبادلة للرعاية الصحية وذلك في إطار إتاحة فرص التدريب والتوظيف الممتازة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الكوادر التمريضية».

وأكدت عبير البلوشي المدير الإكلينيكي الأول لمعهد التمريض والجراحة وزراعة الأعضاء بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الحاجة إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها الشباب والشابات إلى مهنة التمريض مشيرة إلى تقديرات واردة في تقارير حديثة أن نحو 8 في المئة فقط من الكوادر التمريضية العاملة في المستشفيات العامة في الدولة هم من المواطنين.

ورأت البلوشي كذلك حاجة إلى التركيز على التخصص والممارسة المتقدمة وإتاحة المجال أمام الموظفين للانخراط في الدراسات العليا وإبراز التنوع المذهل للأدوار التي يمكن تأديتها والمهارات التي يمكن إتقانها تحت مظلة هذه المهنة وذلك تعزيزاً لجاذبيتها بين أبناء الدولة من الشباب.

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