شرطة أبوظبي: خطة لتأمين السلامة المرورية استعداداً للعيد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور لتجنب الاختناقات المرورية وبهدف ضمان انسيابية حركة السير وتعزيز التدابير المتعلقة بالسلامة العامة بشكل عام والسلامة المرورية تحديداً .

وذلك على جميع مناطق وطرق الإمارة. وأكدت إعداد خطة شاملة لتأمين السلامة المرورية خلال الاستعدادات للعيد، وتركز الخطة على تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية والأسواق والمراكز التجارية والحدائق والأماكن السياحية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية والحد من الأسباب التي تؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية.

وشارك رقباء السير من دوريات الدراجات النارية في تنظيم وتسهيل حركة السير في الأماكن المزدحمة في الأسواق والمراكز التجارية والتي تشهد كثافة في الحركة المرورية بما يعزز من انسيابية حركة المرور والالتزام بقانون السير والمرور.

وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة وضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور وعدم الوقوف العشوائي والانتباه لتحركات الأبناء داخل المركبة والتقيد بجلوسهم في الأماكن الخلفية للمركبة.

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