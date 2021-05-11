«إسعاف دبي» تخصص 442 كادراً مدرّباً و122 آلية ضمن الاستعداد للعيد

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة متكاملة للتعامل مع إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير أفضل الخدمات الإسعافية، والتعامل مع الحالات الطارئة، بسرعة وكفاءة عالية، موضحة أنها خصصت 442 كادراً إسعافياً مدرباً، و122 آلية تشتمل على سيارات إسعاف، والمستجيب السريع، والدراجات الهوائية والنارية، والزوارق البحرية.

إضافة إلى 222 سائقاً محترفاً، لتأمين سكان وزوار دبي خلال أيام العيد. وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة وفرت مركبات إسعاف ضمت سيارات وحافلات، ووحدات عناية مركزة في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة.

وطالب جميع أفراد المجتمع بتحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم بالدرجة الأولى، والابتعاد عن كافة العادات والتقاليد التي كانت متبعة سابقاً للحد من انتشار العدوى، خصوصاً في عيد الفطر المبارك، ونصح بالتسوق الإلكتروني عوضاً عن التسوق العادي، وفيما يتعلق بالتواصل العائلي أكد على ضرورة الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة للتواصل الصوتي والمرئي مع الآخرين، وتقليل الزيارات والتجمعات العائلية قدر الإمكان.

وقال الدراي: إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرصت على تغطية كافة مناطق دبي بنقاط إسعافية متطورة، تضمن الوصول السريع في زمن قياسي، فضلاً عن رفع جاهزية سيارات الإسعاف لتكون مجهزة للتعامل مع أصعب الحالات.

وأكد أن إنقاذ حياة الإنسان الشعار الرئيس للمؤسسة وجزء من يوميات أفرادها، الذين يعملون على مدار الساعة باحترافية وفق أفضل الممارسات العالمية، فهم مؤهلون للتعامل مع إصابات الحوادث المرورية كافة، وحالات الكسور، وجميع الحالات الطارئة خاصة حالات الإغماء والقلب والولادة.

وأشار الدراي إلى أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيتم نشرهم بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والحدائق العامة، إضافة إلى تأمين صالات مطار دبي وضيوف وزوّار الدولة من جميع الجنسيات.

وأكدت المؤسسة توفير كل الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ المرضى، مشيرة إلى أن جميع الكوادر الإسعافية المؤهلة مستعدون للاستجابة السريعة ضمن خطة محكمة على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد.

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