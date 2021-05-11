حملات رقابية مكثفة على أسواق الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر، مؤكدةً أن الدائرة تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية، حيث شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، بالإضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، ولضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة، مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع عيد الفطر السعيد.

جهود

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة استنفرت جهود كوادرها البشرية لسلامة المجتمع، خلال أيام عيد الفطر، بحزمة من التدابير، للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خصوصاً المتعلقة بالألبسة الواقية للعاملين في هذه القطاعات، والاستيعاب الكمي والعددي للزبائن داخل هذه المنشآت، وتناسبه مع المساحة الكلية، والتباعد بين الأفراد، وتعقيم المواقع التجارية، والحرص على النظافة العامة.

زيارات

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

متاجر

ومن جانبه، قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية، إن الدائرة نظمت حملة على متاجر الذهب والمحال التجارية في الإمارة للتأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها، وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة، ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة.

مواقف مجانية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم من 1 - 3 شوّال «أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك»، باستثناء المواقف العامة الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

وأكدت بلدية الشارقة أن مراقبة استخدام المواقف حتى في أيام العطلات مستمرة وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين في حال إساءة استخدام المواقف. (الشارقة – عصام الدين عوض)

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