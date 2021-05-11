بلدية دبي تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

المصدر: (دبي - وام)

عززت بلدية دبي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في جميع قطاعات عملها ومرافقها بهدف ضمان تقديم خدماتها لأفراد المجتمع كافة على أكمل وجه من خلال إعداد الخطط واتباع الاستراتيجيات الفعالة في مختلف القطاعات.

وتم تحديد ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي تشمل حديقة الصفا وحديقة زعبيل وحديقة الممزر وحديقة مشرف الوطنية وحديقة الخور والتي تمتد من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساء.

وتمتد ساعات العمل خلال العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء، وفي مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساء، على أن تكون في الحديقة القرآنية من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساء.. فيما تمتد في مقاصب دبي في أول أيام عيد الفطر من 8 صباحاً إلى 2 مساء، في حين تمتد يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى 11 صباحاً.

ومن المقرر أن تكثف البلدية جولاتها التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية بهدف الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الحلويات والمخابز والمطابخ الشعبية وسوق الخضار والفواكه، والتأكد من اتباعها واستيفائها اشتراطات سلامة الغذاء كافة التي وضعتها الدائرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز