جهود رقابية على المنشآت الغذائية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام )

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها الرقابية والتوعية على المنشآت الغذائية على مدار رمضان وخلال عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، نظمت الهيئة حملة تفتيشية على منشآت تحضير وبيع الحلويات والمعجنات في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها الهيئة لضمان سلامة الغذاء المتداول في الإمارة، وضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر، وذلك نظراً للإقبال الذي تشهده هذه المنشآت الغذائية خلال فترة العيد.

وركز مفتشو الهيئة خلال الحملة على مناطق التخزين والتحضير وأماكن التداول والعرض والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19».

وقام مفتشو الهيئة بتوعية أصحاب هذه المنشآت بأهمية التركيز في هذه الفترة على تطبيق نظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية وتخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل آمن لتفادي أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي.

وتكثف الهيئة جهودها في تنفيذ حملات مفاجئة وأخرى دورية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر على مختلف المنشآت الغذائية شملت الأسواق والمطاعم والملاحم والمخابز.

كما تأتي هذه الحملة انطلاقاً من حرص الهيئة لضمان وصول الأغذية سليمة إلى كافة المستهلكين من خلال جملة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها في هذا الصدد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز