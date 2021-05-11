«مالية دبي» و«تنمية المجتمع» يدعمان «وليف»

المصدر: (دبي ـ البيان)

تعاونت هيئة تنمية المجتمع بدبي مع دائرة المالية بحكومة دبي في توفير الاحتياجات المنزلية والمفروشات الأساسية لعدد من كبار المواطنين المسجلين في برنامج «وليف»، ما ساهم في إدخال السرور على قلوبهم وإشعارهم بفرحة العيد، وذلك في إطار حرص مختلف الجهات في حكومة دبي على دعم كبار المواطنين.

وفي هذا الإطار قدّمت دائرة المالية 100,000 درهم لتوفير هذه الاحتياجات من عدد من شركاء الهيئة في بطاقة ذخر لكبار المواطنين، بعد زيارات تفقدية أجراها القائمون على الرعاية في هيئة تنمية المجتمع وفريق المسؤولية المجتمعية في دائرة المالية إلى منازل عدد من كبار المواطنين وحصر الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم. وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع أن المساهمات المجتمعية للشركات تؤثر بشكل مهم في دعم كبار المواطنين نفسياً ومعنوياً ودمجهم في المناسبات.

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