محمد بن سعود يتفقد خطط «رأس الخيمة للإحصاء»

المصدر: رأس الخيمة - وام

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أمس مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.

وكان في استقبال سموه.. الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة نائب رئيس مجلس إدارة المركز ونجوى نجيب يعقوب المدير التنفيذي للمركز. واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، على سير العمل وأبرز الإنجازات التي حققها المركز بالإضافة إلى الخطط والمشاريع واستراتيجيات المركز للمرحلة القادمة.

واستمع سموه لشرح مفصل عن أهداف المركز من حيث تنظيم وبناء نظام إحصائي حديث ومتكامل لدعم السياسات التنموية ومتطلبات التصنيفات السيادية والتنافسية للإمارة إلى جانب الدراسات الاقتصادية والأنظمة الإلكترونية المختلفة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية.

وأثنى سمو ولي عهد رأس الخيمة على الجهود الذي يقوم بها المركز من خلال إعداد الدراسات وتطوير المنظومة الإحصائية في الإمارة واعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات العالمية لتعزيز مفهوم استشراف المستقبل للدولة وفق معايير تقارير التنافسية العالمية.

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