صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي أمس مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ومتانة وقوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، وثقة المجلس بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتحقيق التنمية والازدهار لدى شعوب العالم.

حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي.

اتفاقية

وبحث معالي صقر غباش مع مارتن تشونغونغ سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وأهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد منذ تأسيسه عام 1889م مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، نظراً للدور المهم الذي يضطلع به المجلس من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب من خلالها توجهات الدولة ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

دعم

وأكد معالي صقر غباش مواصلة دعم المجلس الوطني الاتحادي للاتحاد البرلماني الدولي وأعماله واستراتيجيته الداعمة لتعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات وعبر معاليه عن استعداد المجلس بصفته رئيس المجموعة العربية بدورته الحالية للمشاركة بفعالية في دعم أي عمل من شأنه أن يعزز دور وعمل الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد معالي صقر غباش بدور الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم المؤتمرات والندوات الافتراضية خلال الفترة الماضية، على الرغم من التحديات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد 19، وتسهيل مشاركة البرلمانات الأعضاء في هذه المحافل البرلمانية المهمة. فيما قدم أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول أنشطة الاتحاد وبرامجه المستقبلية وأيضاً التحضيرات المرتبطة بتنظيم الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي.

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