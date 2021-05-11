محمد بن راشد يُصدر قانون «المديرين التنفيذيين» في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي.

ونصّ القانون رقم (8) لسنة 2021 على أن يتم تعيين المدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدد القانون آلية تحديد الفئات الوظيفية والمُخصّصات المالية للمدير التنفيذي، ومسؤولياته. وأورد القانون معايير تقييم أداء المدير التنفيذي، والإجازات الدورية التي يستحقها، وكذلك آليات النقل والنّدب والإعارة، إضافة إلى أسباب وحالات إنهاء الخدمة، وآليات تسليم ونقل المهام.

كما أصدر سموه القانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العُموم في حكومة دبي، والذي نص على تعديل نص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2013، ليعالج المسائل الخاصة بالاشتراك في التقاعد للمديرين العموم.

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