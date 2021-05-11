مواقف عجمان مجانية خلال العيد

المصدر: وام

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وعن مجانية المواقف المدفوعة، واستمرارية تقديم بعض خدماتها للجمهور الداخلي والخارجي طوال أيام العيد.

وكثفت الكوادر المؤهلة وفرق التفتيش التابعة للدائرة حملاتها الميدانية خلال الفترة الماضية على كافة منافذ البيع والأسواق بالإمارة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والمنتجات للاستهلاك، حفاظاً على صحة وسلامة الأفراد خلال الفترة التي تشهد اقبالاً كبيراً ولافتاً على المحلات التجارية.

وبينت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أنها ستواصل الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية ومنافذ البيع والأسواق والمنشآت الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والالتزام بالتعاليم والاشتراطات الصادرة في ظل الاقبال الكبير على هذه المنشآت في هذه الأيام ، حيث ترتكز الرقابة على أي منشأة على التدقيق على المستندات والمعدات والأفراد ، للتأكد من صلاحية المنشأة وغيرها من الأمور والرقابة على تجهيزات المنشآت باختلاف أنواعها بالإضافة للرقابة على الأفراد والتزامهم بالاشتراطات والتعليمات الصادرة.

ويواصل المقصب أعماله خلال أيام الإجازة الرسمية حيث سيفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

ودعت دائرة البلدية والتخطيط الجميع للتمتع بالخدمة الذكية التي يتيحها تطبيق "ذبيحتي" الذي يمكن الأفراد والتجار من اختيار الذبيحة واستلامها في أي مكان تجنباً للازدحام والانتظار وتوفيراً للوقت والجهد.

وضمن استعدادها زينت الدائرة شوارع الإمارة بالإضاءة المبهجة والعبارات الترحيبية، كما أعلنت عن مجانية المواقف المدفوعة خلال أيام الإجازة الرسمية والتي تبدأ من 29 رمضان وحتى الثالث من شهر شوال، لتوفير مواقف متعددة أمام السكان والزوار.

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