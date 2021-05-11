مسؤولون ومواطنون بأبوظبي: قيادتنا حريصة على إسعاد مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تقدم مسؤولون ومواطنون في أبوظبي بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على التوجيهات السامية والأوامر الكريمة بصرف الدفعة الأولى من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021 والتي استفاد منها 1656 مواطناً وبقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم، مؤكدين أن القيادة الرشيدة حريصة على إسعاد مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم.

مكرمة

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، إن هذه المكرمة ضاعفت فرحة المواطنين، حيث إنها تتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وذكر أن اعتماد القيادة الرشيدة لهذه الدفعة الإسكانية يأتي من حرصها على إسعاد المواطنين واهتمامها بشؤونهم وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي وبما يضمن لهم بناء أسرة مستقرة لمستقبل باهر انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الحقيقية للوطن.

وأكد حرص هيئة أبوظبي للإسكان على العمل لتنفيذ التوجيهات السامية بتوفير المسكن الملائم للمواطنين والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير كافة المقومات والاحتياجات الخاصة بالأسرة الإماراتية بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة وبما يحقق مواصفات ومعايير الحي الإماراتي في المشاريع الإسكانية التي تنفذها الهيئة.

سعادة

كما تقدم بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، بالشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة على توجيهاتها الكريمة واهتمامها بتوفير المسكن الملائم للمواطن، وذكر أن صرف دفعة القروض السكنية والإعفاءات الأولى لعام 2021 والتي استفاد منها 1656 مواطناً يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة.

وأكد المحيربي أن هذه الدفعة ستسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم بما يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي والترابط المجتمعي، وأكد أن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل على تحقيق وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة من خلال منظومة إسكان عصرية مستدامة وبما يتوافق مع احتياجات الأسرة الإماراتية ووفقاً لأرقى المعايير والمواصفات.

وذكر المحيربي أن الهيئة باشرت في تنفيذ التوجيهات بعد صدورها وبشكل مباشر وتم إبلاغ المواطنين المستفيدين، حيث تحرص الهيئة على تقديم خدماتها بالسرعة والجودة التي تساهم في تحقيق الراحة والسعادة للمواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد.

حياة كريمة

وثمّن الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تُعنى بالمواطن أولاً، وذلك من خلال دعمهم اللامحدود عبر توفير المسكن الملائم الذي يضمن توفير الحياة الكريمة للأسرة والمجتمع ككل.

وأضاف الخييلي: تأتي هذه الحزمة الإسكانية امتداداً مستمراً، لتعزيز المنظومة الإسكانية ودعم القطاع الاجتماعي في أبوظبي، لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون، ويمثل الإسكان محوراً بالغ الأهمية ضمن أجندة القطاع الاجتماعي ونتطلع إلى توفير المسكن الملائم والمساهمة في تسخير كل التحديات التي تواجه أفراد مجتمعنا وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وتقدم بالتهنئة إلى جميع المستفيدين من هذه الحزمة الإسكانية، والتي شملت إعفاءات الاستحقاق للمتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب صرف مجموعة جديدة من القروض السكنية التي ستعزز من التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، عبر الأحياء السكنية التي تم تصميمها وفق أفضل المعايير التي تساهم في خلق مجتمع متماسك.

فرحة غامرة

من جانبها تقدمت المواطنة فاطمة المقبالي إحدى المستفيدين من قرض الإسكان، ببالغ الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار لمصلحة المواطن، وتوفير الاستقرار الاجتماعي، والذي يعتبر المسكن أهم ركائزه.

وقالت فاطمة إنها تلقت رسالة من هيئة أبوظبي للإسكان تفيد بأنها حصلت على قرض سكني، وإن فرحتها غامرة بهذه البشرى والتي تأتي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن استفادتها من القرض السكني سيسرع من الشروع في بناء المسكن الذي تحلم به وأسرتها خصوصاً أنها تسكن بالإيجار وتحلم في امتلاك مسكن، وأن حلمها قد تحقق بفضل الله ورعاية القيادة الرشيدة للمواطنين.

استقرار أسري

بدوره أكد المواطن حمد سالم العامري، مستفيد من قرض الإسكان، أن البلاد في خير ونعمة ورخاء بفضل الله وحكمة وسخاء القيادة الرشيدة.

وأكد أن خبر تلقيه الموافقة على صرف قرض سكني عبر رسالة من هيئة أبوظبي للإسكان قد أسعده وأسرته كثيراً، حيث يمنح الأسرة الاستقرار في بناء مسكن، وأن هذا الأمر ليس غريباً حيث إن القيادة الرشيدة عوّدت دائماً المواطنين على زفّ الأخبار السارة.

من جانبه اعتبر المواطن علي عبدالله الحارثي، معفى من قرض إسكان، أن الإعفاء سيساهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسرة، متقدماً ببالغ الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة التي تعمل دائماً على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، والتي تراعي أيضاً عطاء كبار الموظفين والمتقاعدين خلال فترة عملهم، وتمنحهم إعفاءات مالية تعزز من استقرارهم وأسرهم مادياً.

وأكد أحمد آل علي من العين، مستفيد من قرض إسكان، أن المكرمة الطيبة أفرحته كثيراً، لأنها تعزز من الاستقرار الأسري للمواطنين، والذي يتبلور في توفير مسكن ملائم وعصري وفق أعلى المعايير، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تضع دائماً ضمن أولوياتها راحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً توفير المسكن والذي يأتي أولوية لاحتياجات المواطن.

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