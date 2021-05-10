محمد بن زايد يستقبل ولي عهد البحرين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

و رحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ ــ بسمو ولي عهد البحرين في بلده الثاني دولة الإمارات .. وتبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك .. متمنيين للبلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والتقدم والازدهار.

ونقل سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اللقاء تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة .. إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم و الرخاء.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. ولي عهد البحرين تحياته إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنياته للبحرين وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم.

بحث الجانبان خلال اللقاء.. العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما والتي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة.

و تطرق الجانبان إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية و الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي .. وحضره من الجانب البحريني .. معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية و معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية و الاقتصاد الوطني.

كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد وصل في وقت سابق من اليوم .. و استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار البطين.. كما كان في الاستقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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