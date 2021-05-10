«نقل عجمان»: 6 حافلات جديدة لتعزيز التباعد الاجتماعي خلال عطلة العيد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن اكتمال جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتوفير خدمتها للجمهور لقضاء افضل الأوقات خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكشف عمر لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان عن زيادة حافلات الأسطول بـ6 حافلات وذلك لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي بين الجمهور عن طريق تقليل الطاقة الاستيعابية للحافلات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم الحافلات، لافتاً إلى زيادة ساعات العمل لمواكبة الطلب المتزايد لخدمات النقل العام.

وحرصت الهيئة على تكثيف وزيادة الخطوط بشكل دائم سواء الداخلية أو الخارجية، فبالنسبة للخطوط الخارجية والتي تشمل كلاً من خط الصناعية إلى الرولة، خط الشارقة، خط مترو الراشدية، خط أم القيوين وخط رأس الخيمة، أما الخطوط الداخلية للحافلات فهي خط الجرف، خط الحميدية، خط الصناعية،خط شارع الشيخ خليفة،خط شارع الشيخ عمار،خط مشيرف،خط إلى مدينة الإمارات وخط اكسبرس – السوق الصيني.

جاهزية

وأكد جاهزية هيئة النقل على مدار أيام عطلة عيد الفطر المبارك لنقل الركاب ما بين إمارات الدولة وبين الخطوط الداخلية ووضع خطة لتقليل وقت انتظار الركاب للحافلات، موضحاً أن مواعيد عمل حافلات النقل العام خلال أيام العيد من الساعة 5:45 صباحاً حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل وعملت الهيئة على تمديد أوقات رحلات النقل العام لاستيعاب الزيادة المترتبة على التنقل في أيام عيد الفطر.

كما أوضحت هيئة النقل أن مواعيد عمل عبرة عجمان خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد ستكون كما يلي من الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 10 مساء في أول وثاني أيام العيد، على أن تكون الفترة الأولى من 6 صباحاً ولغاية 11 صباحاً وتستأنف الخدمة عملها من 4 مساء ولغاية 10 مساء في الفترة الثانية في ثالث أيام العيد.

وستكون مركبات الأجرة متوفرة على مدار الساعة ويمكن الحجز من خلال تطبيق Route Ajman حيث بإمكان العميل حجز مركبات منوعة حسب رغبته، كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة ويتوفر التطبيق على iOS و Andriod

وتتيح الهيئة للجمهور التمتع بمزايا التنقل السياحي من خلال خدمة كشته حيث يمكن حجزها قبلها بيوم، وبخصوص خدمة ليموزين فيمكن حجزها عن طريق الاتصال على رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة أو التواصل عن طريق الواتس اب من خلال هذا الرقم 054996887 أو استخدام تطبيق كريم أو عن طريق الموقع الخاص بخدمة سواري ليموزين www.sawari.ae،لافتاً إلى أن مركز الاتصال الخاص بالهيئة فيمكن للعميل التواصل مع العاملين فيه على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 600599997.

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