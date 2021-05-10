كهرباء الشارقة تستقبل 756 طلباً للتوصيل الدائم في الربع الأول 2021

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 3745 طلباً لاعتماد مخططات المشاريع للكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الربع الأول من العام الحالي كما استقبلت 756 طلباً للتوصيل الدائم للمشروعات وبلغ إجمالي عدد طلبات التوصيل المؤقت للمشروعات التي تم تسلّمها 84 طلباً كما استقبلت إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة 3066 استفساراً من المتعاملين على البريد الإلكتروني msd@sewa.gov.ae وتم تسلّم 180 استفساراً من المتعاملين عبر تطبيق «واتساب» وبلغ عدد الاستشارات الفنية والإدارية من خلال مبادرة «استشرني قبل أن تبدأ» 1904 استشارات.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي ربع السنوي الذي أصدرته الهيئة حول تطور المشروعات والأعمال التي تم إنجازها.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن الإدارة تعمل على تحديث الاشتراطات الفنية وتيسير الإجراءات الخاصة بطلبات الكهرباء والمياه والغاز ويتم ذلك بالتعاون مع ممثلي المكاتب الاستشارية والمقاولين والمستثمرين وذلك في إطار جهود الإدارة للتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها للتيسير على المتعاملين ويتم استقبال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني msd.electronic@sewa.gov.ae توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وتم تخصيص البريد الإلكتروني msd@sewa.gov.ae للرد على أي استفسارات من المتعاملين.

وأشارت إلى أن إدارة الخدمات المشتركة تعمل باستمرار على التواصل والتنسيق مع أكثر من 250 من مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين وتفعيل الشراكة الاستراتيجية لتطوير الإجراءات وإنجاز المعاملات بدقة وكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وأضافت إن التقرير الإحصائي للربع الأول من العام الحالي تضمن عدداً من المعلومات والحقائق الموثقة بالأرقام عن تطور الأعمال والمشاريع ونسبة الإنجاز وجهود الهيئة في التحول الإلكتروني في تقديم خدماتها.

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