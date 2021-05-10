الإمارات ترسل طائرة تحمل 37 طناً من المواد الغذائية إلى أفغانستان

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة على متنها 37 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال عيسى سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية: "لطالما وقفت دولة الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة في الظروف كافة التي تتطلب التضامن والتعاون، وفي هذا الصدد أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل مواد غذائية إلى أفغانستان لدعم الأسر المتعففة في هذا الشهر الفضيل".

وأضاف أن دولة الإمارات كانت قد أرسلت من قبل طائرتي مساعدات على متنهما 7.2 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من الكوادر الطبية على احتواء جائحة كوفيد-19".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي.

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