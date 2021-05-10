إسلامية دبي" تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

المصدر: وام

أصدرت " دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري " قائمة بأهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام 1442هـ 2021 في إمارة دبي إحياء لهذه السنة الشريفة مع مراعاة الاستمرار في تطبيق جميع الضوابط الاحترازية المماثلة لصلاة التراويح للحفاظ على الصحة والسلامة العامة إذ سيتم فتح المصليات قبل صلاة عيد الفطر بمدة 30 دقيقة وإغلاقها مباشرة بعد الصلاة في حين ستكون مصليات النساء مغلقة حتى إشعار آخر.

و قالت الدائرة في بيان لها إنه سيتم إقامة صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحا بمشيئة الله تعالى وأهابت بالمصلين عدم التزاحم عند مداخل ومخارج المصلى وعدم اقامة التجمعات قبل وبعد صلاة العيد مؤكدة ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقا.

و توجهت الدائرة بالتهاني و التبريكات للقيادة الرشيدة و شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها و الأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

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