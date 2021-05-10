«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «باندا باو باو» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «باندا باو باو» بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم «CN -2843516» وذلك لمخالفتها القانون رقم «2» لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار وجود بنود عالية الخطورة وعدم التزام صاحب المنشأة بتصحيحها، حيث قام المفتشون بتحرير 3 مخالفات لأسباب تتصل بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية في المطعم، وإعادة تجميد اللحوم والدواجن الطازجة، وعدم غسل وتعقيم الخضروات والفواكه قبل تخزينها، وسوء نظافة معدات الطبخ، وغيرها من المخالفات المتكررة منذ أول مخالفة تم تحريرها في 30 مارس الماضي، ورغم تعاقب التفتيش والتنبيه المتكرر لصاحب المنشأة لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات المتكررة، مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

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