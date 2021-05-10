شرطة دبي: التجمع في المنازل لأكثر من 5 أشخاص خلال العيد يعرضك لمخالفات تصل إلى 50 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت شرطة دبي على ضرورة الالتزام بعدم التجمع في المنازل لأكثر من 5 أشخاص خلال فترة العيد تجنبًا للمخالفات التي تصل إلى 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و15 ألف درهم لكل من شارك فيها.

ودعت شرطة دبي خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن خطتها الأمنية خلال عطلة عيد الفطر، لعدم التجمع والالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتحقيق التباعد لضمان سلامة الجميع.

وذكرت أنه تم تحرير مخالفات الكمامات بالفعل في السيارات وأوضحت أن مخالفات ارتداء الكمامات على الشواطئ تخضع لعدد الأشخاص وصلة القرابة ومسافة التباعد.

ووضعت شرطة دبي خطة أمنية خلال فترة العيد عبر توفير 500 دورية و3000 فرد و111 سيارة إسعاف و72 سيارة إطفاء بمشاركة 700 متطوع في كافة أنحاء دبي داعية إلى التواصل المستمر معها عبر الرقم 901.

وأمنت شرطة دبي كافة المناطق منها المصليات والمراكز التجارية والشواطئ والمناطق المفتوحة عبر تواجد مستمر للدوريات وتسهيل الحركة الجمهور.

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