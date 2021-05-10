إلغاء الاستثناءات السابقة للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بسبب "كورونا" اعتبارا من 16 مايو

المصدر: وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميما بشأن تنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

ونص التعميم على إلغاء كافة الاستثناءات السابقة الممنوحة للموظفين، والمتضمنة استثناءهم من العودة لمقار العمل، بسبب الظروف الطارئة والتصدي لجائحة "كوفيد – 19"، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، باستثناء الموظفات اللائي يتابعن أبنائهن بنظام التعلم عن بعد، فيستمر الاستثناء لهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكد التعميم على وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة .. ويكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية .

ودعا التعميم جميع الجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والتقيد بتطبيق "الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية "، الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأية تعليمات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.

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