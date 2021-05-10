125 مليوناً حصيلة حملة «دار البر» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

حصدت الحملة الرمضانية لجمعية دار البر في دبي إيرادات تجاوزت 125 مليون درهم، حتى السابع والعشرين من الشهر الفضيل، من حصيلة تبرعات وصدقات وأموال الزكاة ودعم أهل الخير والإحسان، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات مع نهاية رمضان إلى 130 مليون درهم، لتنجح الجمعية في تحقيق مستهدفاتها الرئيسية من وراء حملتها الموسمية هذا العام، والتي وضعتها هدفاً رئيسياً لها قبل حلول الشهر الفضيل. وأوضح المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن «دار البر» تسخّر هذا الحصاد الرمضاني الطيب في تنفيذ وترجمة المبادرات الرمضانية والمشاريع الخيرية والإنسانية، في موسم عمل الخير خلال الشهر المبارك هذا العام، داخل دولة الإمارات وخارجها، وتغطي بهذا الحصاد الإنساني الكبير تكاليف مشاريع متنوعة.

مبادرات

وقال محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية: إن حملة رمضان تشكل إحدى أهم مبادرات الجمعية ومشاريعها الكبرى وحملاتها الشاملة سنوياً، وتمثل بحد ذاتها موسماً رئيسياً لعمل الخير والإحسان ولنشاط الجمعية وفعالياتها، تستنفر خلالها قواها البشرية وقدراتها اللوجستية وإمكاناتها، في سبيل إنجاح الحملة الرمضانية السنوية.

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