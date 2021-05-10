تنفيذاً لتوجيهات خليفة.. وتزامناً مع عيد الفطر.. محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية وإعفاءات بـ 2.21 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم، استفاد منها 1656 مواطناً في إمارة أبوظبي.

يأتي اعتماد صرف هذه الحزمة من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021 تزامناً مع عيد الفطر السعيد، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام بدفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما جاءت هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين وتزامناً مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

موافقات

ووجهت القيادة الرشيدة، ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، بمضاعفة عدد موافقات قروض إسكان المواطنين وزيادة الوحدات السكنية لزيادة نسبة الأسر المواطنة الحاصلة على مسكن حكومي، ولتخفيض فترة انتظار المواطنين للحصول على قرض الإسكان، وتجنب تراكم الطلبات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ويحقق أهداف خطة إمارة أبوظبي.

وتقوم هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز الإحصاء بأبوظبي بعمل مسح ميداني لاستطلاع آراء المواطنين للتعرف على احتياجات المواطنين من منظور رحلة المتعامل في شتى مراحلها ابتداءً من مرحلة ما قبل تقديم الطلب للحصول على المنفعة الإسكانية، وحتى مرحلة الحصول عليها، وذلك لضمان إقامة مجتمعات مترابطة، متنوعة ومستدامة، وتطوير وإدارة قاعدة معرفية بما يتوافق واحتياجات المواطنين والتوجهات الإسكانية التنموية.

وتعمل هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، مما يساهم في تعزيز الترابط والاستقرار الأسري، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان. إذ تضع الهيئة في أولوياتها رضا المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات لتصميم وبناء منازل متميزة، والإشراف على بناء مجتمعات مترابطة ومتنوعة ومستدامة، يحكمها قطاع إسكان مستدام وشفاف ومحكوم بتشريعات وافية (اجتماعياً، بيئياً، مالياً، واقتصادياً)، وتواؤم ما بين العرض والطلب فيما يخص إسكان المواطنين.

وتم إصدار موافقات لما يزيد على 5000 قرض سكني لعام 2020 في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه على تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» ومضاعفة موافقات القروض السكنية للمواطنين.

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