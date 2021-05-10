بحث التعاون بين «الوطني الاتحادي» والاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: أبوظبي - وام

بحث الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال لقائه مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تطوير علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، كل من: سارة فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، إلى جانب الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، وعــفراء راشد البسـطي الأمين العام المساعد للاتصـال الـــبرلماني. وعرض النعيمي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الكثير من دول العالم ودعمها لمواجهة جائحة «كورونا» والحد من انتشار الوباء.

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