نهيان بن مبارك ونائبة وزير خارجية كوستاريكا يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره السفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا نائبة وزير خارجية جمهورية كوستاريكا.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالسفيرة والوفد المرافق لها، وبحثا تعزيز العلاقات، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان جهود الإمارات الهادفة إلى تقديم نسخة استثنائية من معرض «إكسبو» العالمي على أرض الدولة، بما يعزز التعاون الدولي المشترك، لمواجهة التحديات العالمية وبناء عالم أفضل، يحقق السلام والازدهار العالمي.

وبحث الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد 19» على الساحة الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات الجائحة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم، انطلاقاً من قيمها ومبادئها الراسخة القائمة على التضامن والتسامح والسلام، من أجل مستقبل مشرق للجميع.

وقال: إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا تزداد تطوراً ورسوخاً، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وأكدت السفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يدفع جهود توثيق روابط الشراكة بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.

وقالت: إن بلادها تتطلع إلى مشاركة مهمة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

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