الإمارات توقّع اتفاقية تنفيذ «إعلان أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع ديوان المحاسبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية بشأن تنفيذ «إعلان أبوظبي» الصادر عن الدورة الـ8 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي عقد بالعاصمة أبوظبي في ديسمبر 2019. وقع الاتفاقية الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس الدورة الـ8 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال رئيس ديوان المحاسبة: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الجهود والمبادرات كافة التي تساهم في عملية مكافحة الفساد وتعزز من المساعي التي تبذلها الدول الأطراف في سبيل التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني وبما يحقق أهداف ومضامين «إعلان أبوظبي».

أخطار

وأكد أن حكومة الإمارات أدركت أن التكلفة الاجتماعية للفساد كبيرة وأنه يضعف المؤسسات ويقوض الثقة ويؤثر بشكل غير متناسب في الفئات المحرومة ويعمل على منع الإدماج الاجتماعي ويعزز عدم المساواة.

وأضاف: إن الدولة قدمت دعماً مالياً يزيد على 5 ملايين دولار من أجل تفعيل خطة تنفيذ «إعلان أبوظبي» التي تمتد على مدى 3 سنوات.

يذكر أن من أهم الأهداف التي يسعى الإعلان إلى تحقيقها هو الاستفادة من الدور الفاعل للأجهزة الرقابية في دفع عملية مكافحة الفساد إلى مستويات متقدمة اعتماداً على الخبرات والكفاءات المهنية لدى الأجهزة الرقابية.

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