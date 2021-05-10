«أصدقاء مرضى السرطان» تواصل حملة «أنا استحق الحياة» للعام التاسع

المصدر: الشارقة - البيان

للعام التاسع على التوالي تستمر حملة «أنا أستحق الحياة» التي أطلقتها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في تحقيق أهدافها بمساعدة مرضى السرطان وخصوصاً الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج، وذلك عبر جمع زكاة المال خلال شهر رمضان المبارك، حيث نجحت على مدى ثمانية أعوام في جمع 8.9 ملايين درهم استفاد منها 1449 مريضاً.

وأكد حامد محمد الحامد مدير برنامج الشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن هذا النجاح الذي حققته الحملة منذ إطلاقها في العام 2013، لم يكن ليتحقق لولا الصفات النبيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم العطاء ومساعدة الآخرين ويعمل ليجسد معاني التكافل والتعاضد والتماسك الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز