مناقشة تعزيز جهود خفض وامتصاص الكربون في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ناقش معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، مع الجهات المختصة سبل تعزيز التعاون والشراكة لزيادة جهود خفض وامتصاص انبعاثات الكربون على مستوى الدولة للوصول إلى هدف حيادية الكربون بموجب الالتزامات الدولية التي يحددها اتفاق باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة التخصصية التي عقدت تحت مظلة مجلس الإمارات للتغير المناخي افتراضياً، لاستعراض أهم الجهود والمنجزات التي تم تحقيقها في مجال خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة في كافة القطاعات، وبرامج ومبادرات امتصاص الكربون عبر التوسع في زراعة الأشجار، والتقاط الكربون عبر مشاريع رائدة. وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي: إن الوصول إلى عالم خال من الكربون يمثل توجهاً يسعى المجتمع الدولي لتحقيقه بهدف الحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرارية الحياة عليه، وبدورها عملت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقدين ونصف الماضيين منذ انضمامها للاتفاقية الإطارية بشأن المناخ على المساهمة في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة والعمل من أجل المناخ بشكل عام. وأضاف: النقاش حول حياد الكربون يأتي في المقام الأول انطلاقاً من دور دولة الإمارات العربية المتحدة والتزاماتها الطوعية تجاه العمل المناخي، وللوقوف على كيفية تعزيز نموذج تحويل التحديات إلى فرص نمو في التعامل مع الانبعاثات الكربونية.

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