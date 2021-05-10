إطلاق مبادرة «شارك مع شرطة الخيالة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «شارك مع شرطة الخيالة»، مانحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، وأن يكونوا جزءاً من عملية توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المناطق بدبي.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجه بإطلاق المبادرة، التي تعزز مفاهيم الشراكة المجتمعية، وتساهم في توعية أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: إن المبادرة تحمل شعار «الجميع مسؤول عن الجميع» وتأتي استكمالاً لحزمة من المبادرات المهمة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال النقيب المهندس خليفة محمد الروم رئيس منصة شرطة دبي للتطوع، إن المتطوعين سيساهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق: «الخوانيج، الورقاء، البدع، أم سقيم، البرشاء، سيتي ووك، جي بي آر، البوليفارد».

وتابع: إن اشتراطات المشاركة، تتمثل في تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة، وتوفر زي الفارس الرسمي، وألا يقل عمر المشارك عن 21 سنة، وحيازة المتطوع شهادة خلو من فيروس كورونا، وخوذة السلامة.

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