95 برنامجاً تدريبياً في «محاكم دبي» خلال الربع الأول من 2021

المصدر: دبي - البيان

حققت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، العديد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات المعرفية التي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين كافة العاملين بالمحاكم، ما يسهم في الارتقاء بالأداء العام وتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والتميز.

وقال عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية: عملت الإدارة على إعداد البرامج التدريبية التي بلغت 95 برنامجاً، لـ 596 موظفاً من الهيئة القضائية والإدارية، بعدد 2572 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى استقبال 57 متدرباً من مختلف الجامعات في الدولة.

وأضاف: طبقت الإدارة نظام إدارة الأداء الإلكتروني بنسبة 100%، من خلال إدخال 500 بطاقة أهداف ضمن النظام الإلكتروني «smart path» خلال مرحلة تخطيط الأداء، ومراجعة وتدقيق جميع بطاقات الأهداف المدخلة في النظام من خلال نموذج بطاقة الأهداف التحليلية.

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