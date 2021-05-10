«طرق دبي» تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات». وتؤكّد الهيئة في الوقت نفسه على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وستكون مراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات» ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من 29 رمضان وحتى 3 شوال، على أن يستأنف الدوام 4 شوال. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والمبنى الرئيس للهيئة على مدار الساعة. وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر «الأربعاء - الخميس» من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«الجمعة» من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«السبت» من 5:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل. وسيعمل الخط الأخضر «الأربعاء - الخميس» من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«الجمعة» من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«السبت» من 5:30 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

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