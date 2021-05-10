10 ملايين درهم تخفيضات العيد في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية خصصت ما يقارب 10 ملايين درهم لحملة العيد، بواقع حملتين لإسعاد المستهلكين، إذ بدأت الحملة الأولى في السادس من مايو وستستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته بخصم يصل إلى 75 % على مختلف المنتجات الغذائية وغير الغذائية، أما الحملة الثانية ستأتي تحت عنوان «تحطيم الأسعار» وهي عبارة عن تخفيضات لمدة 3 أيام من 10 إلى 12 مايو، وتغطي 5 آلاف منتج غذائي وغير غذائي مع خصومات تفوق الـ 50 % على فئات مختلفة مثل مستحضرات التجميل، والعطور ذات العلامات التجارية المعروفة، وأدوات المطبخ، وألعاب الأطفال والأحذية والملابس وغيرها الكثير، كما ستشمل هذه الحملة المنتجات الوقائية.

خيارات

وأوضح أن التعاونية أتاحت خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني الذكي للتعاونية ضمن سياستها لإسعاد المستهلكين، وستعمل على تمديد ساعات العمل في جميع منافذ تعاونية الاتحاد لخدمة العملاء مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وذلك نتيجة توقع ازدياد إقبال المستهلكين على عمليات الشراء.

وذكر البستكي أن المتجر الإلكتروني للجمعية سينطلق في حلة جديدة اعتباراً من 25 مايو الجاري، ليتضمن خدمات جديدة ومزايا فريدة تركز على تحسين تجربة المتسوقين، حيث سيشمل خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني، وتسعى الجمعية إلى أن يصل عدد المنتجات فيه إلى 40 ألف منتج، حيث يضم حالياً قرابة 30 ألف سلعة غذائية وغير غذائية.

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