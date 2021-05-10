«صحة دبي» تحدد ساعات العمل بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال عطلة العيد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي ستكون خلال الفترة من 29 رمضان وحتى الثالث من شوال لعام 1442 هجرية.

وكلفت الهيئة في تعميم لها المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL) وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها (راشد، ودبي، ولطيفة، وحتا) ستعمل على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات الخارجية مغلقة خلال عطلة عيد الفطر باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا والتي ستعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءً يتخللها استراحة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة مساءً.

وحددت الهيئة المراكز التي ستعمل على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر وهي: مركزا البرشاء الصحي وند الحمر الصحي حيث سيقدمان خدمات طب الأسرة، وخدمة فحص «كوفيد 19» من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وخدمة التطعيم ضد «كوفيد 19» وفقاً للمواعيد المسبقة. ومراكز مطارات دبي الصحية التي ستقدم خدمات طب الأسرة وفحص «كوفيد 19»، ومراكز الخوانيج والبدع وعيادة بلدية دبي التي ستقدم خدمة تقييم «كوفيد 19». كما أعلنت الهيئة عن استمرار خدمات «طبيب لكل مواطن» على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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