بلدية دبي تنفذ 2179 زيارة تفتيشية وتغلق مؤسستين

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 2179 زيارة تفتيشية للمؤسسات، أول من أمس، أسفرت عن إغلاق مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ومقهى، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

كما تم توجيه 26 تنبيهاً، ومخالفة مؤسستين، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2149 مؤسسات، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية للمؤسسات 98%.

ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية، حيث يقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة يومية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها.

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