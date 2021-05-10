«الصحة» أول جهة صحية عالمية تجمع 3 شهادات آيزو دفعة واحدة

المصدر: دبي - البيان

حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجازاً متميزاً يشكل إضافة نوعية لسجل دولة الإمارات في ميادين الريادة العالمية، حيث أصبحت أول جهة اتحادية في المنطقة وأول جهة صحية عالمية تجمع 3 شهادات آيزو دفعة واحدة في إدارة وجودة البيانات، المعلوماتية الصحية، وإدارة الدراسات وتحليل البيانات وفق معايير الجودة العالمية. ويشكل هذا الإنجاز تأكيداً على التزام الوزارة بمعايير الجودة كمنهج عمل في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية.وشهد تسليم شهادات الآيزو في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث سلم ممثل الهيئة العالمية لحلول الأعمال الشهادات للدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة.

إنجاز عالمي

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن هذا الإنجاز العالمي يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً على خارطة التنافسية، حيث تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول جهة عالمية في المجال الصحي تحصل على هذه المواصفات بصورة متكاملة ومتخصصة في المجال الصحي. ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الوزارة المبذولة في مجال الدراسات والأبحاث وإدارة البيانات، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي للارتقاء بالخدمات واستدامتها، والتي تمثلت في توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لإدارة البيانات، وتنفيذ الدراسات والبحوث الإحصائية وفق الأسس والمعايير العالمية المعتمدة.

جودة

أشار الدكتور يوسف السركال إلى أن الحصول على شهادة «الآيزو» يمثل اعترافاً دولياً بجودة الأداء وكفاءة الكوادر المتخصصة، كما يعزز الجهود المبذولة نحو تحقيق التميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وبالرغم من التحديات التي رافقت انتشار «كوفيد 19» فإن منشآتنا الصحية حققت متطلبات المرونة الوطنية وحافظت على استمرارية الأعمال.

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