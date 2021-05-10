«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تقدم دورات في العربية والإنجليزية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» عن فتح باب التسجيل للالتحاق في دورات تدريبية في اللغة العربية (إمسات)، واللغة الإنجليزية، تقيمها الجامعة عبر منصات التواصل الافتراضي، وذلك من خلال ساعات تدريب مكثفة، يقدمها أفضل أساتذة الاختصاص بالجامعة.

ويأتي ذلك، انطلاقاً من التزام الجامعة بدعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع معرفي، وتنفيذاً لرسالتها الهادفة إلى توفير بيئة محفزة على التفوق العلمي. وسوف تكون فترات التدريب مجزأة إلى قسمين، بما يتناسب مع أوقات المنتسبين، وستفتح الجامعة أبواب التسجيل لقبول جميع الراغبين بالانتساب لدورة اللغة العربية «إمسات»، وستبلغ تكلفة الدورة لطلاب الجامعة 1000 درهم، بينما تبلغ 1500 درهم لغير طلاب الجامعة.

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