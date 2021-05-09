«طرق دبي» تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عطلة العيد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات».

وتؤكّد الهيئة في الوقت نفسه على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وستكون مراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات» ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من 29 رمضان وحتى 3 شوال، على أن يستأنف الدوام 4 شوال. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والمبنى الرئيس للهيئة على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر «الأربعاء - الخميس» من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«الجمعة» من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«السبت» من 5:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

وسيعمل الخط الأخضر «الأربعاء - الخميس» من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«الجمعة» من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«السبت» من 5:30 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

ترام دبي

وسيعمل ترام دبي يومي الأربعاء والخميس من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«الجمعة» من 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و«السبت» من 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

باص دبي

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة «باص دبي»، خلال عطلة العيد كالتالي: المحطات الرئيسة ومنها محطة سوق الذهب من 4:30 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي، الغبيبة من 4:15 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، المحطات الفرعية ومنها السطوة من 4:30 صباحاً إلى 11:00 مساءً، وسيعمل خط «C01» من السطوة على مدار الساعة.

وستعمل محطة القصيص من 4:30 صباحاً إلى 12:04 صباح اليوم التالي، ومحطة القوز الصناعية من 5:05 صباحاً إلى 11:30 مساءً، ومحطة جبل علي من 4:58 صباحاً إلى 12:15 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات المغذية للمترو «الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/ برج خليفة، أبو هيل واتصالات» من 5:00 صباحاً إلى 1:10 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي: المحطات الفرعية ومنها الغبيبة حيث يعمل الخط «E306» على مدار الساعة إلى محطة الجبيل في الشارقة، ميدان الاتحاد من 4:25 صباحاً إلى 12:15 صباح اليوم التالي، ومحطة مترو اتصالات من 6:00 صباحاً إلى 9:00 مساءً، محطة مترو أبو هيل من 6:20 صباحاً إلى 10:40 مساءً، محطة حتّا من 5:30 صباحاً إلى 9:30 مساءً.

وأما المحطات الخارجية، فستعمل محطة الجبيل في الشارقة من 5:30 صباحاً إلى 11:15 مساءً ومحطة عجمان من 4:30 صباحاً إلى 11:00 مساءً.

الباص المائي

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري «29 رمضان وحتى 3 شوال 1442 هجرية» كالتالي: الباص المائي في محطات المارينا «مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد» من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 12:00 منتصف الليل ورحلات سياحية في خور دبي من الساعة 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً.

وسيكون عمل التاكسي المائي خلال هذه العطلة حسب الطلب والخدمة متوفرة من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 8:00 مساءً، وعلى المتعاملين الحجز بشكل مسبق.

العبرات التراثية

وستكون مواعيد عمل العبرات التراثية، خلال عطلة العيد كالتالي: العبرات التراثية في محطات خور دبي «سوق دبي القديم – بني ياس» من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، ومحطة «الفهيدي – السبخة» من 10:00 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي ومحطة «الفهيدي - سوق ديرة القديم» من 10:00 صباحاً إلى 12:30 صباح اليوم التالي، ومحطة «بني ياس - السيف» من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطة «سوق دبي القديم – الفهيدي – السيف» من 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً، ومحطة «الجدّاف – دبي فيستيفال سيتي» من 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

بالإضافة إلى رحلات سياحية على متن العبرات التراثية كالتالي: من محطة شارع الشيخ زايد من 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً وفي خور دبي من 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً ورحلات سياحية أخرى من محطة الجدّاف إلى دبي فيستيفال سيتي من 4:00 عصراً إلى 11:00 مساءً.

فيري دبي

وستكون مواعيد العمل في فيري دبي خلال عطلة عيد الفطر السعيد كالتالي: «محطة الغبيبة – قناة دبي المائية – مارينا مول» في 11:00 صباحاً، 1:00 ظهراً، 6:30 مساءً. وأما الرحلات السياحية للفيري، فستكون من محطة مارينا مول الساعة 3:00 عصراً و5:00 مساءً ومن محطة الغبيبة الساعة 5:00 مساءً.

وأما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداءً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، على أن يستأنف العمل بالتعرفة اعتباراً من 4 شوال.

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