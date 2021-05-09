مجلس ضاحية الخالدية يطلق عدداً من المبادرات

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مجلس ضاحية الخالدية، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، عن إطلاقه عدداً من المبادرات مع عيد الفطر السعيد والتي ستخصص للأسر مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح المجلس أنه سيواصل طرح وتنظيم عدد من الفعاليات والتي تتلاقى مع أهدافه في خدمة الأسر وتعزيز الروابط الأسرية والعمل على تمتين العلاقات الاجتماعية بين كل أفراد الأسر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس ضاحية الخالدية في مقره بمدينة الشارقة مستخدماً النظام الإلكتروني خلال اجتماعه، وذلك برئاسة خلفان سعيد المري رئيس المجلس.

وفي بداية الاجتماع أشاد خلفان سعيد المري بجهود المجلس من خلال أعضائه وموظفيه واللجنة النسائية في التعاون لتنفيذ عدد من الفعاليات خلال شهر رمضان الكريم، موجهاً الشكر على تلك الأعمال الجليلة، والتي تم إنجازها خلال شهر رمضان، رافعاً الشكر إلى اللجنة النسائية لجهودها في تنسيق وإعداد الفعاليات المختلفة بالمجلس.

وناقش المجلس خلال اجتماعه إطلاق عدد من مبادرات عيد الفطر السعيد وجرى مناقشة إطلاق مبادرة حلوى فوالة العيد التي ستكون قبل العيد واستعراض الفعاليات التي ستنفذ خلال أيام العيد.

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