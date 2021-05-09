حديقة الحيوانات بالعين ترصد 100 طائر مهاجر

المصدر: العين - البيان

رصدت حديقة الحيوانات بالعين 100 نوع من الطيور البرية ومنها مهاجر وآخر مقيم منذ عام 2017، إذ اتخذت من الحديقة موطناً آمناً لها وسط تهديدات الانقراض التي تواجهها في مختلف أنحاء العالم.

وضمن هذه الجهود شاركت الحديقة المرة الأولى هذا العام في التعداد الدولي للطيور المائية، بالإضافة لمشاركة المعلومات مع منسقي التعداد الدولي للطيور، وهيئة البيئة في أبوظبي وقاعدة بيانات «إي بيرد»، لتوفر بذلك قاعدة معلوماتية مهمة تساهم في جهود الحفاظ على الطيور. كما رصد فريق العمل 16 نوعاً من الطيور و223 طيراً مسجلة في قاعدة بيانات التعداد، فيما تحرص الحديقة على توفير البيئة الجاذبة لاستراحة الطيور المهاجرة، وتكاثر أنواع الطيور المحلية من خلال بحيراتها الاصطناعية وغطائها النباتي من الأعشاب والقصب الطويل والأشجار.

وقالت حصة القحطاني رئيس وحدة تطوير برامج صون الطبيعة في حديقة الحيوانات بالعين: كثفنا جهودنا لدراسة التنوع البيولوجي للطيور المهاجرة منذ عام 2017 لما لاحظناه من هجرتها المتزايدة إلى الحديقة كونها موقعاً مثالياً لاستقطاب هذا النوع من الحيوانات، فقمنا بمراقبتها شهرياً باستخدام كاميرات ومناظير الرصد بعد تقسيم الحديقة إلى 4 مواقع للدراسة والبحث الميداني، فعملنا على جمع المعلومات والبيانات اللازمة مثل أعداد الطيور وسلوكياتها.

وأضافت القحطاني: تمتلك الطيور قدرة رائعة على عبور الدول والقارات عن طريق هجرتها التي غالباً ما تتطلب رحلات طويلة ومحفوفة بالأخطار، وتأتي هذه الطيور المهاجرة لقضاء الفترة ما بين الخريف والربيع، وحتى عندما تعود أغلبها إلى وسط آسيا لقضاء أشهر الصيف، فيما تعد الأنواع الأخرى من الطيور المحلية التي تقيم في المنطقة على مدار العام.

وتعد حماية البيئة من الأهداف الأساسية التي أنشئت لأجلها حديقة الحيوانات بالعين منذ 53 عاماً على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عندما بدأت جهودها في حماية طائر الحبارى المهدد بالانقراض، فضلاً عن المها العربي، إذ حرصت الحديقة منذ ذلك الحين على نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على التنوع البيئي وضرورة حماية الأنواع المهددة بالانقراض والتحذير من التهديدات التي تواجهها وتأكيد أهميتها البيئية والحاجة إلى التعاون الدولي لحمايتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز