95 برنامجاً تدريبياً في «محاكم دبي» خلال الربع الأول من 2021

المصدر: دبي - البيان

حققت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، العديد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات المعرفية التي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين كافة العاملين بالمحاكم، ما يسهم في الارتقاء بالأداء العام وتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والتميز.

وقال عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية: عملت الإدارة على إعداد البرامج التدريبية التي بلغت 95 برنامجاً، لـ 596 موظفاً من الهيئة القضائية والإدارية، بعدد 2572 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى استقبال 57 متدرباً من مختلف الجامعات في الدولة.

وأضاف كلداري، طبقت الإدارة نظام إدارة الأداء الإلكتروني بنسبة 100%، من خلال إدخال 500 بطاقة أهداف ضمن النظام الإلكتروني «smart path» خلال مرحلة تخطيط الأداء، ومراجعة وتدقيق جميع بطاقات الأهداف المدخلة في النظام من خلال نموذج بطاقة الأهداف التحليلية، إضافةً إلى النشر والتعريف بمرحلة تخطيط الأداء ونظام إدارة الأداء الإلكتروني من خلال عدة أساليب منها: مبادرة «ومضات سعادة»، بعدد 5 ومضات تعريفية، وعقد ورش تعريفية لمنسقي الوحدات التنظيمية عن نظام إدارة الأداء الإلكتروني وآلية العمل، بالإضافة إلى عقد ما يقارب 20 لقاء تعريفياً عن نظام إدارة الأداء لجميع الوحدات التنظيمية.

وأكد كلداري، أن مسابقة «ابتكر مع الموارد البشرية» هي إحدى المبادرات المدرجة ضمن الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية، وتكمن أهمية المبادرة في كونها تتبنى تنظيم مسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار ومكافأة جهود المواهب وتشجيعها على المشاركة في رسم ملامح محاكم دبي المستقبلية، وتحقيق الريادة من خلال تحفيز الابتكار ضمن مختلف ميادين الموارد البشرية.

خطة العمل

وتستهدف المسابقة موظفي محاكم دبي من حملة الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى طلبة وطالبات الكليات والجامعات المستمرين في الدراسة.

وأشار كلداري إلى أنه تم وضع إطار عام للسعادة والإيجابية واعتماده من قبل فريق عمل السعادة على مستوى الدائرة، والبدء بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لتفعيل تطبيق مبادرة «وظيفتي» لعام 2021، حيث سيتم التركيز على إظهار الوظائف الرئيسة التي استمر العمل فيها خلال الجائحة.

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