موظفو الإمارات العالمية للألمنيوم يدعمون المجتمعات المحلية خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

أظهر موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، طوال شهر رمضان، دعمهم للمجتمعات المحلية في دولة الإمارات من خلال جمع المواد الغذائية والمساهمة مع الجهات المختصة لتوزيعها للأفراد والعائلات المحتاجة.

وفي إطار حملة «جمع الأرز» في رمضان التي يقودها الهلال الأحمر الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة دبي، جمع موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1300 كيلوغرام من الأرز، ما يعادل أكثر من ربع الإجمالي «5000 كيلوغرام» والتي تم التبرع بها.

كما شارك مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في حملة «رمضان أمان» التابعة لجمعية الإحسان الخيرية، حيث قدم 48 وجبة إفطار إلى 12 أسرة محتاجة في أنحاء الإمارات.

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