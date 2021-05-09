«الجندي» تصدر ملحقاً خاصاً بمناسبة الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» - التابعة لوزارة الدفاع - ملحقاً خاصاً بمناسبة الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو عام 1976، وذلك في إطار مواكبتها للمناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ الإمارات، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بها وتخليد ذكراها المجيدة. تضمن الإصدار الخاص الذي جاء تحت عنوان «الذكرى الخامسة والأربعون لتوحيد القوات المسلحة.. قوة صاعدة وأدوار فعالة»، العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي.

وقالت «الجندي» : نحتفل اليوم بتاريخ قواتنا المسلحة، وبإنجازاتها في كافة الميادين، بعد أن أصبحت أداة قوة متعددة الأغراض والمهام في الحرب والسلم والأزمات.. لم يكن ذلك ليتحقق لولا حرص القيادة الرشيدة على إعداد العناصر البشرية المكوِّنة للقوات المسلحة، وتدريبها وتأهيلها وتطويرها بشكل دائم، وتوفير الاحتياجات والإمكانات اللازمة كافة لإنشاء جيش عصري قوي مزود بأحدث التكنولوجيا العسكرية.

وأضافت المجلة في إصدارها الخاص: في يوم توحيد القوات المسلحة، نشعر بالفخر والاعتزاز، ونحن نستذكر صنائع الآباء المؤسسين في بناء هذه الدولة الفتية.. إنها مآثر المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراهما»، فإليهم نزجي السلام يتبعه السلام.. فقد تنبهوا بفطنتهم إلى مدى الحاجة إلى الوحدة، وسارعوا طيب الله ثراهم واختصروا المسافات، وأسسوا البنيان ورصوا الصفوف، ومنحونا من الحياة أفضلها، ومن الجيوش أمنعها، ومن الرؤى ما يكفينا لمزيد من البناء والنماء والاتحاد.

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