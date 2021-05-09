طبيبات يحذّرن من ازدحام الأسواق وتجمّعات العيد

المصدر: استطلاع ـ عصام الدين عوض

حذرت طبيبات من ازدحام الأسواق وتجمعات العيد خلال الأيام المقبلة، حيث يتوجه العديد من المستهلكين إلى المراكز التجارية بهدف التسوق مصطحبين معهم أطفالهم غير مبالين بانتقال عدوى فيروس كورونا.

ونصحن المتسوقين بالابتعاد عن المراكز التجارية المزدحمة حتى ولو كانت تتضمن تنزيلات، والاكتفاء بالشراء عبر«الأون لاين» تجنباً لانتقال العدوى.

اختلاط

وقالت أميرة سيف الخاجة مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة إنه يجب تقليل الاختلاط سواء كان في الأسواق أم خلال الزيارات المنزلية بهدف تقديم تهنئة العيد والاستعاضة عنها بالتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب معايدة كبار السن، وفي حال الزيارات يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حتى لا تنتقل إليهم العدوى، ناصحة بعدم إعطاء العيدية للأطفال لأنها من الممكن أن تكون سبباً في نقل العدوى.

وأكدت الدكتورة نورة سالم سلمان رئيس قسم التطوير المهني والطب التجديدي وممارس جراحة التجميل والحروق والليزر بمستشفى القاسمي بالشارقة أن جائحة كورونا ما زالت تخيم على العالم وتلقي بظلالها على كافة مفاصل حياة البشر وهو ما يتطلب الحرص على الإجراءات الاحترازية وبث الوعي لدى الناس خاصة ونحن مقبلون بعد أيام قليلة على عيد الفطر السعيد الذي تكثر فيه الزيارات العائلية والتجمعات الاجتماعية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، مناشدة كافة فئات المجتمع بالابتعاد عن الأسواق المزدحمة.

وأكدت الدكتورة ريم نايف من مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الشارقة على عدم التجمع داخل المطاعم أو التهاون في تطبيق الاشتراطات الاحترازية، مثل التباعد الجسدي ولبس الكمامة خلال المناسبات الاجتماعية حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة مشاعل النابودة أخصائية جراحة تجميل وليزر بمستشفى القاسمي في الشارقة إن العيد فرصة لتجمعات الأسر ولكن ينبغي أن تكون تلك الزيارات محكومة بشروط وتدابير احترازية خصوصاً عند زيارة كبار السن من قبل الأبناء والأسرة الممتدة.

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