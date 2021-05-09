بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية ومغسلة

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي أول من أمس مؤسسة غذائية ومغسلة، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وبالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وبحسب التقرير اليومي للبلدية بشأن الرقابة على المؤسسات تم تنفيذ زيارات تفتيشية على 234 مؤسسة، ومخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 32 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 197 مؤسسة.

ويواصل مفتشو بلدية دبي متابعة تنفيذ المؤسسات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي تتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات منها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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