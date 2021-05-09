داوود الهاجري لــ «البيان»: 28.5 ألف طن أغذية وزّعها بنك الإمارات للطعام

المصدر: دبي- وائل نعيم

استقبل بنك الإمارات للطعام منذ تأسيسه حنى نهاية العام الماضي 28 ألفاً و547.26 طناً من المواد الغذائية تم توزيعها على المستفيدين، وبلغ عدد الاتفاقيات التي وقعها البنك 115 اتفاقية على مستوى الدولة مع شركاء محليين ومذكرات تفاهم إقليمية مع بنوك طعام أخرى بالمنطقة، ومؤسسات غذائية تهدف إلى الاستفادة من فائض الطعام بصورة صحية ومنظمة، وتم فتح 6 فروع تابعة له على مستوى الدولة، وهناك توجه لزيادة هذه الفروع لتغطي جميع إمارات الدولة ومناطقها.

وقال داوود الهاجري نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام مدير عام بلدية دبي لــ«البيان»: نعمل على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، للحد من هدر الطعام والاستفادة منه من خلال توزيعه على الفئات المستفيدة عبر قنواتنا المتنوعة والمؤسسات الخيرية المتعاونة.

جمع الأغذية

وبيّن الهاجري أنه يتم جمع الطعام من خلال سيارات نقل معقمة ومهيأة لاستقبال الأغذية، وفي أغلب الأحيان يتم استقبال شحنات الأغذية من المؤسسات المتبرعة إلى أحد أفرع بنك الإمارات للطعام ليتم التوزيع ضمن آلية عمل محددة، لافتاً إلى أن نشاط البنك غير مقتصر فقط داخل الدولة وإنما خارجها أيضاً، حيث تم إرسال بعض الطرود الغذائية إلى لبنان والسودان مؤخراً.

وتم إطلاق بنك الإمارات للطعام في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويلتزم البنك بتوزيع الغذاء على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والعمال من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية بالدولة، وكذلك من خلال التوزيع المباشر لسكنات العمال، أما في فترة جائحة «كوفيد 19» الحالية فإنه يتم توفير كميات الأغذية لمشرفي السكنات لكي يتم التوزيع من قبلهم يداً بيد، مساندةً للفئات المحتاجة والمتعثرة من المستفيدين.

وأوضح داوود الهاجري أن موظفي بنك الإمارات للطعام يقومون بالتأكد من ضمان المنتجات الغذائية وفق لوائح الصحة والسلامة في جميع الخطوات العملية، بما في ذلك جمع وتخزين وتوزيع الوجبات.

منظومة متكاملة

وقال داوود الهاجري: يعمل بنك الإمارات للطعام من خلال عدة محاور، ضمن منظومة متكاملة تضمن تعاون ومشاركة كل المعنيين من جهات مانحة وجهات رقابية وجمعيات إنسانية وتطوعية وجهات تنسيقية لضمان أن يؤدي البنك رسالته وفق أقصى درجات الكفاءة، وتشمل هذه المنظومة عقد اتفاقات وشراكات مع الجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية في الدولة من مطاعم وفنادق ومحلات سوبرماركت ومصانع أغذية ومزارع ومتعهدي طعام ومورّدين.كما تشمل المنظومة توزيع وجبات الطعام على الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.

ولفت الهاجري إلى أن كميات الأغذية التي تم جمعها منذ بداية عام 2021 حتى 21 أبريل الجاري، بلغت 1185.26 طناً.

دليل إرشادي

وتم توفير دليل إرشادي من قبل بلدية دبي للمؤسسات والجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية ضمن منظومة «بنك الإمارات للطعام»، يوضح معايير السلامة الصحية والسلامة الغذائية التي يجب اتباعها في وجبات الطعام التي يتم التبرع بها للبنك. كما تم تنفيذ 127 برنامجاً وحملات توعوية وتثقيف في مجال تقليل هدر الطعام والاستفادة من فائض الطعام وحفظ النعمة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، إضافة إلى ورش العمل المتنوعة للعديد من مدارس ودوائر دبي وضواحيها. واستخدام مختلف قنوات وسائل الإعلام للتعريف بأهداف البنك ونشر رسالته على نحو يدعم اختصاصاته ويحقق مستهدفاته، إضافة إلى تنظيم دورات خاصة لتدريب المتطوعين على آليات حفظ وتغليف الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة، والمشاركة في توزيع وجبات الطعام على المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز