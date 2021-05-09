دبي تحتضن مشروع إنشاء أكبر مركز بيانات بالطاقة الشمسية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية تعاون مع شركة «هواوي» العالمية، لإنشاء أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية حاصل على شهادة «Tier-III» ومعتمد من معهد «أب تايم» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويعتمد المبنى المستدام المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100% بقدرة تتجاوز الـ 100 ميجاوات، ويعد ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة «مورو» بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي.

وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتشارلز يانغ، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط، وقّع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، وجيواي لو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يسهم مركز البيانات المستدام في تحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، كما يواكب تطلعاتنا في مسيرة التحول الرقمي المستدام، واستشراف وصنع المستقبل، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. وتابع: يدعم المركز المحايد للكربون مسيرة دبي الرامية إلى تجاوز الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021، حيث نجحت الإمارة في خفض الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المحدد.

تقنيات

قال معالي سعيد الطاير: «سيقدم المركز المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI). وانطلاقاً من كون مركز البيانات الأخضر الجديد هو الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه سيتيح للشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة الفائقة الوصول إلى حوسبة خالية من الانبعاثات الكربونية. وسيساعد مركز البيانات الأخضر التابع لـشركة «مورو» المتعاملين على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بهم، وتخفيض انبعاثات مؤسساتهم للكربون إلى حدود الحياد».

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