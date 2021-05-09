«جمارك دبي» تختتم فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية

المصدر: دبي ـ البيان

توجت جمارك دبي فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 بتنظيم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي ومدرسة المواكب الخاصة فعالية «المواكب تبتكر 2»، حيث ترأست جمارك دبي للمرة الثانية على التوالي منصة التحكيم لهذه الفعالية، انطلاقاً من حرص الدائرة على ترسيخ أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر العمل على دعم الموهوبين من أصحاب الأفكار والابتكارات الجديدة، من أجل حماية حقوقهم بالإبداع في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة التي تعد أساس التطور الذي تنطلق منه المجتمعات لتحقيق التقدم والازدهار.

ومثلت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي بلجنة التحكيم لمسابقة «المواكب تبتكر 2» بفريق عمل من الإدارة ضم كلاً من المهندس سعيد بن فارس قائد فريق والذي قدم كلمة ترحيبية باسم دائرة جمارك دبي أكد فيها دور الدائرة في دعم الموهوبين من أصحاب الابتكارات، كما ضم فريق إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية خلود الحوسني ضابط توعية وتثقيف، وشارك الفريق إلى جانب أعضاء اللجنة الممثلين للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وهيئة صحة دبي ومركز حمدان للإبداع والابتكار.

26 مشروعاً

وتم تحكيم أكثر من 26 مشروعاً ضمن معايير تختص بالاستدامة والابتكار، وجرت جلسات نقاش حاسمة بين المحكمين والطلبة وفي نهاية المسابقة أعلنت أسماء المشاريع الفائزة ضمن منصتها والتي كانت فريدة من نوعها هذا العام كفكرة المكعبات لذوي الإعاقة البصرية ولعبة الـDNA التعليمية حيث تعد هذه المشاريع من أبرز الابتكارات المشاركة بالمسابقة.

جهات مكرمة

وشملت قائمة الجهات المكرمة بمناسبة اليوم العالمي مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة الثاني من ديسمبر ومدرسة الإبداع النموذجية ومدرسة المواكب الخوانيج وجامعة دبي وجامعة دبي الأمريكية وجامعة عجمان وجامعة الشارقة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع ومركز حمدان للابتكار وشركة colour code waste treatment وشركة Eros electrical llc وشركة Unilever ومركز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب وأكاديمية رافلز العالمية. وبيت الحكمة للاستشارات والمجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية والتميمي للمحاماة والاستشارات القانونية وسابا وشركاؤهم شركة كورودكس للوكالات وساين تكنيك وشركة هيبورث، ومن جمارك دبي شمل التكريم: إدارة الاتصال المؤسسي ومركز جمارك جبل علي ومركز جمارك قرية الشحن.

يوبيل ذهبي

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «يكتسب الاحتفال أهمية أكبر في العام 2021 عام الخمسين باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات حيث تميزت الدولة بالإبداع والابتكار في إنجازاتها التي تحققت طوال الخمسين عاماً الماضية وذلك بفضل حرص القيادة على تهيئة بيئة متكاملة للإبداع والابتكار في الدولة تحمي حقوق الموهوبين والمبتكرين».

وقالت محبوبة باقر مدير أول قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «شملت فعاليات جمارك دبي أنشطة مكثفة للتوعية والتثقيف تضمنت التعريف بدور حماية حقوق الملكية الفكرية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورعاية أفكار وابتكارات الطلاب والأجيال الجديدة».

حماية

شملت فعاليات جمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية نشر فيلم تثقيفي شامل عن حماية حقوق الملكية الفكرية تضمن كلمة أحمد حبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ورسالة دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بهذه المناسبة، كما نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز التدريب الجمركي ورشة العمل الافتراضية للملكية الفكرية رقم 65 التي تم تقديمها عبر التواصل الإلكتروني بمشاركة أصحاب ثماني علامات تجارية عالمية كبرى حيث حضر هذه الورشة 46 مشاركاً من مفتشي وموظفي دائرة جمارك دبي.

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