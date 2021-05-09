استعراض مستجدات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤخراً، أبرز مستجدات «استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024»، وذلك خلال اجتماع عقد عن بُعد لقادة المحاور الاستراتيجية الستة، والمتمثلة في «التعليم»، و«التوظيف»، و«الرعاية الاجتماعية»، و«الوصول الشامل»، و«الصحة والتأهيل»، و«الممكنات».

وتندرج الاستراتيجية الطموحة في إطار التزام الدائرة بقيادة الجهود الوطنية الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة وممكّنة لأصحاب الهمم ليكونوا عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وذلك من خلال التعاون البنّاء مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

وعُقد الاجتماع الافتراضي بحضور المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، حيث تم تسليط الضوء على أهم مستجدات وأبرز التطورات المتعلقة بسير العمل ضمن كل محور من المحاور الستة لـ «استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024». كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الخطط التشغيلية الحالية والأنشطة المستقبلية التي تمثل دعامة متينة لتعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل، للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في أبوظبي.

واستعرض فريق العمل القائم على «محور التعليم» من قبل دائرة التعليم والمعرفة، وممثلاً بمنال الدوسري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الشؤون الاستراتيجية، خطط الدائرة في تنفيذ مبادرة نموذج الدمج التعليمي في أبوظبي، والتي تأتي تماشياً مع الرؤية التي تستهدف تطوير استراتيجية التعليم الحالية لأصحاب الهمم في الإمارة، بما يضمن توفير التعليم الدامج لهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تطرق الفريق إلى الأنشطة التي تمّ إنجازها لدعم المبادرة النوعية، والتي شملت إجراء الدراسات المعيارية لنموذج الدمج التعليمي.

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