شرطة دبي تختتم فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

اختتم اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني لعام 1442 هـ، بمحاضرة حملت عنوان (خواطر رمضانية)، والتي أقيمت في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير الأكاديمية بالنيابة، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد أحمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وبُثت المحاضرة عن بعد لموظفي قطاع الأكاديمية والتدريب.

وأشاد اللواء ابن فهد بحرص الأكاديمية على اغتنام نفحات الشهر الفضيل وتنظيم المواسم الرمضانية بصفة مستمرة، نظراً لانعكاساتها الإيجابية على النفس البشرية ومساهمتها في غرس القيم وتعزيز الروحانيات وتهذيب الأخلاق والسلوك، واكتساب الثقافة المعرفية المتنوعة، منوهاً بالتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في مجالات التعليم والتدريب.

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