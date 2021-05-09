شرطة الفجيرة تطلق أسبوع المرور العربي

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور والدوريات فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2021م تحت شعار «الحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير»، اعتباراً من الرابع من مايو الجاري، وذلك ضمن إطار البرامج الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

ويهدف أسبوع المرور العربي إلى التوعية بمخاطر ومسببات الحوادث المرورية على الطريق، كما يعزز الوعي والثقافة المرورية لدى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بأن الحوادث المرورية ليست بمصير.

وأشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن أسبوع المرور العربي يسهم في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع لتحقيق السلامة للجميع، والحد من الحوادث والإصابات والوفيات، ويبرز جوانب التهاون والتقصير من قبل بعض قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في عدم الالتزام والتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية، والتي وضعت لتحقيق الأمن والسلامة للجميع على الطريق.

ودعا الظنحاني كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى تحمّل المسؤولية المجتمعية في تحقيق السلامة من خلال الالتزام بمهارات القيادة الآمنة والبعد عن الممارسات الخطرة على الطريق.

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